Буффало, США, 16 февраля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил хоккеистов «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

(сс) V Manninen Логотип хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс»

Встреча проходила в Буффало и закончилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

У победителей голу на счету Бу Нивса (5-я минута), Йеспера Фаст (15-я) Джимми Веси (22-я) и двух российских форвардов «Рейнджерс» — Павла Бучневич (56-я) и оформившего в матче дубль Владислава Наместникова (57-я, 60-я в пустые ворота).

У их оппонентов также дубль в матче (21-я, 37-я в большинстве) записал на свой счет нападающий Джефф Скиннер.

Наместников, кроме того, отметился в матче результативной передачей и стал первой звездой игры. Теперь на его счету 19 (6 шайб и тринадцать голевых передач) очков в текущем чемпионате. Бунчевич также записал на свой счет одну результативную передачу, помимо шайбы, и по итогам матча его показатель результативности равен 21 очку (11 шайб + 10 результативных передач).

Отметим, в результате этой победы у «Рейнджерс» в активе 77 очков и двенадцатая позиция в турнирной таблице восточной конференции НХЛ, «Баффало» там же и с 62 очками замыкает турнирную таблицу, находясь на шестнадцатом, последнем месте.