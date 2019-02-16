Москва, 16 февраля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Работы по восстановлению связи с космическим аппаратом «Спектр-Р» будут продолжены до 15 мая в соответствии с решением госкомиссии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

(сс) Pline Моделль телескопа «Спектр-Р»

В Роскосмосе сообщили, что попытки восстановления связи с космическим радиотелескопом, продолжавшиеся на протяжении месяца, не увенчались успехом. Однако специалисты считают, что контакт с аппаратом еще может быть восстановлен, так как одной из вероятных причин возникновения технических проблем является накопление радиации. Косвенные данные свидетельствуют, что основные системы спутника продолжают функционировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, технические проблемы в работе космического радиотелескопа, установленного на космическом аппарате «Спектр-Р» были зафиксированы 10 января.

«Спектр-Р» был запущен в 2011 году, гарантийный срок службы аппарата истек в 2014 году. Планируется, что в 2019 году будет запущен следующий аппарат этой серии — «Спектр-РГ».