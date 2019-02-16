Вашингтон, 16 февраля, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Глава финансового комитета сената конгресса США, член Республиканской партии Чак Грассли и сенатор от Демпартии Соединенных Штатов Рон Уайден начал расследование по якобы имевшим место встречам гражданки России Марии Бутиной, арестованной летом 2018 года в США, с представителями Федеральной резервной системы (ФРС) и американского минфина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Согласно сообщениям СМИ, российская гражданка Мария Бутина, недавно признавшая себя виновной в работе незарегистрированным иностранным агентом, и бывший тогда заместителем председателя Центробанка России Александр Торшин встречались с вице-председателем Федеральной резервной системы и заместителем министра финансов по международным делам в 2015 году. Встреча была организована Центром за национальный интерес», — говорится в сообщении.

В связи с этим сенаторы Грассли и Уайлден обратились с просьбой предоставить им записи переговоров и сообщить о каких-либо деталях встречи, в том числе и о темах, которые там обсуждались.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля американский суд удовлетворил ходатайство о переносе даты слушаний по делу Марии Бутиной на 26 февраля. Предполагается, что именно на этом заседании будет объявлена дата вынесения приговора российский гражданке. Адвокат и родственники Бутиной надеются, что российскую гражданка после оглашения приговора сможет вернуться в Россию.