Сан-Хосе, 16 февраля, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Дипломаты Венесуэлы должны уехать из Коста-Рики в течение 60 дней, сообщает Excelsior.

Венесуэла

Уточняется, что страну за эти два месяца (срок дается с учетом требований Венской конвенции) должны покинуть дипатташе, второй секретарь венесуэльского посольства и советник.

Напомним, Коста-Рика в политической войне, развернувшейся в Венесуэле, поддержала лже-врио-президента Хуана Гуайдо, то есть встала на сторону прозападной венесуэльской оппозиции и Вашингтона, отказавшись вести дела с законной властью.