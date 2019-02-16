Мехико, 16 февраля, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Около 500 работников завода Coca-Cola в мексиканском городе Матаморос объявили забастовку, сообщает газета Milenio.

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Бастующие выступили с требованиями повышения заработной платы на 20%, выплаты премии в размере 32 тысяч песо и оплаты сверхурочной работы. В забастовке также участвуют члены семей работников завода. Отмечается, что обстановка оценивается как спокойная, никаких столкновений или беспорядков не замечено. Руководство завода пока не вело переговоры с бастующими.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля профсоюз рабочих Южноафриканской республики Cosatu начал антиправительственную забастовку. Бастующие выдвинули требование отмены законопроекта президента ЮАР Сирилло Рамафосы, собиравшегося отдать в частные руки ряд общественных компаний.