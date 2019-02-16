Хартум, 16 февраля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Телеканал заявил, что, согласно сообщению министерства водных ресурсов, ирригации и электрификации страны, электричество было отключено по всему Судану. В настоящее время инженеры и техники пытаются перезапустить станции для постепенного восстановления питания в электросетях.

Отмечается, что с 2018 года это уже четвертое полное отключение электричества в Судане. Два случая произошли в январе и феврале 2018 года, третий случай был в январе 2019 года.