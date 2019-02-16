Вашингтон, 16 февраля, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Юридический комитет Палаты представителей конгресса США, большинство в котором составляют члены Демократической партии, заявили о начале расследования по декларации о введении режима чрезвычайного положения, подписанной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Соответствующее письмо опубликовано на сайте комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и демократы

С документе говорится, что юридический комитет уже начал расследование по этому вопросу. Для дачи показаний в конгресс члены комитета намерены вызвать юриста Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей американского минюста.

«Мы считаем, что декларация о введении чрезвычайного положения свидетельствует о безумном неуважении к разделению властей и обязанностей в нашей системе. Конституция наделят конгресс «властью кошелька» и подчеркивает, что «никакие деньги не могут быть взяты из казначейства, кроме тех, что предписаны законом», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Предполагается, что режим ЧП позволит ему перенаправить средства на строительство стены на границе с Мексикой с военных и иных финансовых счетов.