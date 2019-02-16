Пхеньян, 16 февраля, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Торжественное посещение Кымсусанского дворца Солнца главой Северной Кореи Ким Чен Ыном состоялось в 77-й день рождения его отца Ким Чен Ира, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Laika ac Ким Ир Сен и Ким Чен Ир

Церемония состоялась 16 февраля. Ким Чен Ына возложил цветы у статуй Ким Чен Ира и Ким Ир Сена — основателя республики.

Напомним, Ким Чен Ир сменил на посту главы КНДР своего отца Ким Ир Сена в 1994 году. 6 октября 1994 года он был впервые официально назван титулом «великий руководитель» (отца называли «великий вождь»).

Умер Ким Чен Ир 17 декабря 2011 года. Сменил его на посту главы КНДР Ким Чен Ын. Забальзамированное тело Ким Чен Ира находится в мемориальном мавзолее «Кымсусан» рядом с телом Ким Ир Сена.