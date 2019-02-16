Брюссель, 16 февраля, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Предложения по оказанию помощи украинским регионам, прилегающим к Азовскому морю, обнародует глава европейской дипломатии Федерика Могерини 18 февраля, сообщил журналистам представитель Европейского союза.

European External Action Service Федерика Могерини

Брифинг состоялся в связи со встречей министров иностранных дел стран ЕС, запланированной на 18 февраля. Было также сказано, что свои предложения по Приазовью выдвинет еврокомиссар Йоханнес Хан.

Варианты помощи составлены после работы миссии ЕС в Мариуполе (Украина) в конце прошлого месяца, цель которой, как отметил европейский представитель, и заключалась в том, чтобы понять, «как поддержать регион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча Могерини и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Переговоры прошли за закрытыми дверями.

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