Вашингтон, 16 февраля, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Контингент численностью полторы тысячи человек будет направлен в Сирию для помощи курдам, пишет The Washington Post.

Солдат армии США

По данным Пентагона, в Сирии Соединенные Штаты хотят создать зону безопасности курдского ополчения. К этой работе Вашингтон намерен подключить своих союзников — Лондон, Париж и Берлин. Такой призыв прозвучал на Мюнхенской конференции.

Идея Вашингтона в том, чтобы послать в Сирию на помощь курдам войска, которые будут состоять не только из американцев, но и британцев, немцев, французов — всего полторы тысячи человек.

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Напомним, американский президент Дональд Трамп собирался сократить военный контингент в Сирии «за ненадобностью». 14 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что признаков сокращения пока не видно.