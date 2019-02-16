Москва, 16 февраля, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Минкомсвязь подготовила проект приказа, содержащего требования к оборудованию стандарта 5G на сетях LTE, сообщает портал проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский интернет

Ведомство считает проблемой отсутствие обязательных требований к такому оборудованию, так как использование оборудования 5G может приводить к сбоям в работе сети. Предполагается, что новые требования вступят в силу к концу 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля власти китайской провинции Хубэй заявили о планах строительства станций пятого поколения 5G для покрытия всех скоростных шоссе в провинции. Реализовывать проект будет китайский мобильный оператор China Mobile Hubei Company Limited.