Киев, 16 февраля, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Глава украинской «Радикальной партии» и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил о покушении на его доверенное лицо в Киеве. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко Олег

По его словам, неизвестные стреляли в Евгения Сагуйченко, который являлся доверенным лицом Ляшко на президентских выборах. Он назвал этот случай «политическим покушением на убийство». В своем сообщении Ляшко выразил надежду, что сотрудники правоохранительных органов смогут поймать виновных.

Напомним, президентские выборы на Украине будут проходить 31 марта 2019 года. Уже зарегистрированы 44 кандидата в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что избирательный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко готовит против него провокации. Он подчеркнул, что готовятся провокации на встречах Ляшко с избирателями.