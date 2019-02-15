Мытищи, Московская область, 16 февраля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. В Мытищах Московской области на двоих детей с крыши упала ледяная глыба, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Подмосковья.

Hans Сосульки

Сообщается, что инцидент произошел 15 февраля вечером на улице Мира. Ледяная глыба сорвалась с крыши и упала на двух малолетних детей, каждому из которых около года. В результате происшествия дети были госпитализированы. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Энгельсе Саратовской области с козырька балкона упала ледяная глыба на 77-летнего мужчину. Мужчина был госпитализирован, однако в результате полученных травм скончался в медицинском учреждении.