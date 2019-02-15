Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Помешать проекту газопровода «Северный поток — 2» еще не поздно, заявил заместитель американского министра энергетики Дэн Бруйетт, сообщает Handelsblatt.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Бруйетт сказал, что госдеп может ввести санкции против участников проекта. Американец сказал, что европейцам позволено покупать российский газ, но в том случае, если они купят и американский газ, нужна диверсификация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пользу строительства «Северного потока — 2» высказалась глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр: «Его уже нельзя отменить».

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