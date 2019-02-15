Киев, 16 февраля, 2019, 01:22 — ИА Регнум. То, что граждане России считают Крым и Севастополь своими, не изменить, украинцам проще изолироваться от русских, которых не переучить, заявила народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью ZIK.

(сс) Mykola Lazarenko Ада Роговцева

«Их нельзя переговорить, переучить. Наверное, надо изолировать себя от них», — заявила Роговцева.

Украинская актриса пояснила, что во времена СССР Украину в Москве всегда считали «младшим братом», относились к ней снисходительно.

«Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента», — добавила Роговцева.

Рассуждая о политике, она заметила, что в стране есть города, «где идет полное разрушение, и потом будет очень трудно это восстанавливать». Говоря о «Востоке Украины», Роговцева отметила:

«Слава Богу, что теперь наши военные уже обеспечены одеждой и оружием, им уже не холодно. Было такое время, когда моя соседка забрала у меня всю белую ткань, из которой шили маскировочные халаты. Затем забрала всю кожу, из которой шили ребятам перчатки. Есть святые люди, святые мамы, сестры, волонтеры, которым надо памятники ставить за то, что они сделали. Но если бы не было поддержки государства, власти, президента, то ничего не удалось бы достичь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Пётр Порошенко в день окончания Афганской войны заявил, что ветераны-афганцы вносят значительный вклад в защиту территориальной целостности Украины от «агрессии РФ».