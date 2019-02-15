Москва, 16 февраля, 2019, 01:17 — ИА Регнум. Правила поведения в аэропортах, установленные в апреле 2018 года правительством Подмосковья, были отменены по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

В частности, был отменен запрет лежать и сидеть на полу, вызвавший большой резонанс в обществе. Отмечается, что правила пользования аэропортами, установленные в апреле 2018 года, вошли в противоречие с федеральным законодательством в области регулирования развития авиации. Подчеркивается, что подобные правила должны устанавливать федеральные органы власти, так как аэропорты являются объектами федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года Московская областная дума установила новые правила поведения в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». С этого времени пассажирам грозил штраф за засорение территории аэропортов, прослушивание музыки без наушников, сидение и лежание на полу аэровокзала и размещение багажа на креслах в зале ожидания.