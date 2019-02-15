Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 01:07 — ИА Регнум. В Петербурге скончался театральный художник Виктор Григорьев на 54-м году жизни, сообщает пресс-служба открытой киностудии «Лендок».

Dollart.ru Виктор Григорьев

Сообщается, что художник умер от рака. Прощание с Григорьевым пройдет 19 февраля в церкви Анастасии Узорешительницы на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Художника похоронят на Смоленском кладбище.

Театральный художник Виктор Григорьев родился 5 мая 1965 года, в 1991 году окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. За свои творческие годы Григорьев поставил более 40 спектаклей в разных городах РФ, также принимал участие в работе над несколькими фильмами.