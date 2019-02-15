Анкара, 15 февраля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США «взять ответственность» за расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги, 15 февраля передает агентство Reuters.

Караваджо. Юдифь и Олоферн, 1598-1600

Выступая в эфире турецкого телевидения, Эрдоган также сообщил, что Турция передаст документы и информацию по «делу Хашогги» в международный суд.

Напомним, журналист Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. Турция обвиняет в убийстве высшее руководство Саудовской Аравии.

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