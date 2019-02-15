Baker Hughes: число нефтяных вышек в США продолжает расти
Вашингтон, 15 февраля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Нефтяные компании США продолжают наращивать добычу и увеличивают число буровых установок, 15 февраля передает агентство Reuters.
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Нефтяная вышка
Согласно отчету Baker Hughes, число буровых в Соединенных Штатах за неделю увеличилось на три и достигло общего числа в 857 вышек.
Число буровых в США растет вторую неделю подряд одновременно с ростом запасов энергоносителей, что уже явилось сдерживающим фактором для нефтяных цен.
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