Вашингтон, 15 февраля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Нефтяные компании США продолжают наращивать добычу и увеличивают число буровых установок, 15 февраля передает агентство Reuters.

anita_starzycka Нефтяная вышка

Согласно отчету Baker Hughes, число буровых в Соединенных Штатах за неделю увеличилось на три и достигло общего числа в 857 вышек.

Число буровых в США растет вторую неделю подряд одновременно с ростом запасов энергоносителей, что уже явилось сдерживающим фактором для нефтяных цен.

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