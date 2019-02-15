Москва, 15 февраля, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Пятница, 15 февраля, стала самым тёплым днём зимы 2018−2019 года. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«Максимальная температура этой зимой отмечалась 18 января, а также 4 и 5 февраля — это было +2,8 градуса. Сегодня вечером на метеостанции ВДНХ зафиксировано +2,9 градуса», — приводит её слова агентство «Москва».

Как передавало ИА REGNUM, ранее синоптики заявили, что предстоящие выходные дни, 16−17 февраля, в столице установится тёплая, практически «мартовская» погода. Температура воздуха превысит норму на 4−5 градусов.