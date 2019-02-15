Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Усрула фон дер Ляйен заявила, что Российская Федерация якобы стремится внести раскол в отношения между странами Европейского союза. Об этом фон дер Ляйен заявила сегодня, 15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

moritz320 Угроза распада Евросоюза

«Я знаю, что Россия делает всё для того, чтобы внести раскол в отношения между европейскими странами», — сказала глава германского военного ведомства.

Также фон дер Ляйен считает, что новая угроза кибернетической безопасности исходит из социальных сетей.

Напомним, что на этой же конференции глава минобороны Германии заявила, что ответственность за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности якобы лежит на России.

Она также подчеркнула, что на «повышение уровня российского оружия» все страны военного блока НАТО дадут совместный ответ.