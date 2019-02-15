Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на Мюнхенской конференции по безопасности выступил против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Конференция начала свою работу в Мюнхене сегодня, 15 февраля.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

По словам Чапутовича, Польша и США разделяют негативные убеждения относительного строительства газопровода «Северный поток — 2» и считают, что он опасен для энергетической независимости Европейского союза.

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — сказал Чапутович.

Он также отметил, что польские власти внимательно следят за дискуссией в Брюсселе вокруг регулирования «Северного потока — 2».