Магнитогорск, Челябинская область, 15 февраля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по делу бывшего главного врача больницы №2 Магнитогорска и бывшего местного депутата Артёма Ч. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

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Следствие считает, что Ч. причастен к получению взятки, присвоению вверенного имущества и злоупотреблению должностными полномочиями. По данным следственных органов, он якобы назначил ряду сотрудников больницы повышенный размер стимулирующих выплат, затем потребовал отдать деньги ему и распорядился ими по собственному усмотрению.

Также следствие полагает, что он трудоустроил фиктивно в штат 11 человек, зарплатами которых также распорядился по личному усмотрению. Наконец, следователи считают, что Артём Ч. якобы за взятку в размере 650 тысяч рублей заключил с одной из фирм договоры на поставку стройматериалов для ремонта больницы и разного оборудования.

По версии следствия, ущерб бюджету Магнитогорска превысил 34 млн рублей. Задержали его сотрудники полиции и ФСБ.

Суд арестовал квартиру обвиняемого и два участка земли. Дело передано в суд.