Нью-Дели, 15 февраля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил силам безопасности полную свободу действий в ответ на террористическую атаку в Кашмире, сообщает 15 февраля The New York Times.

Jaskirat Singh Bawa Полиция Индии

Ранее власти Индии заявили об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Пакистаном и потребовали международной изоляции Исламабада, так как считают пакистанские власти причастными к атаке террориста-смертника на автобус с полицейскими в Кашмире. В результате теракта погибли не менее 44 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на шоссе в Кашмире террорист-смертник на автомобиле с 300 кг взрывчатки врезался в автобус, перевозивший сотрудников индийской полиции.