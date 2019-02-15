Вашингтон, 15 февраля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что своей деятельностью на посту главы Соединённых Штатов он заслужил Нобелевскую премию миру, однако уверен, что получить её ему не удастся. Об этом Трамп заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Трамп заявил, что он достоин Нобелевской премии мира за налаживание отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой и лично с руководителем этой страны Ким Чен Ыном. Также Трамп уверен, что он предотвратил гибель мирных жителей в результате антитеррористической операции РФ, Ирана и Сирии в Идлибе.

Американский лидер поведал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвигал его на Нобелевскую премию мира.

«Он сказал, что от имени Японии я номинировал вас и прошу их дать вам Нобелевскую премию мира», — рассказал Трамп.

При этом президент США уверен, что Нобелевскую премию мира ему не дадут.

«Что касается меня, я, вероятно, никогда не получу ее, но это ничего. Они дали ее Обаме, и он даже не знал, за что», — сказал Трамп.

Напомним, что 44-му президенту США Бараку Обаме в 2009 году, когда он только начинал свою деятельность на посту президента, вручили Нобелевскую премию мира, при том что для мира Обама на тот момент ничего особо и не сделал.

Уже потом, после кровавой «Арабской весны», многие старейшины премии сожалели о своем решении.