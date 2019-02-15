Мехико, 15 февраля, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Правительство Мексики вложит $3,6 млрд на «спасение» государственной нефтяной компании Pemex, 15 февраля передает агентство Reuters.

Matthew Rutledge Компания Pemex

«Это вливание ресурсов, это снижение налоговых обязательств», — сообщил на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам президента, вложения позволят «очистить Pemex от коррупции», и «продвинуть компанию вперед».

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