Москва, 15 февраля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона наводит на мысль, что его страна готовится к войне с Россией. Такое мнение 15 февраля высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Уильямсон выступал в неприемлемом тоне, с неприемлемыми обвинениями. Это была предвоенная речь. Такие речи толкают, когда собираются объявить войну. Понимает ли это министр обороны Великобритании, я не знаю. Вообще он сравнительно молодой человек, занимался в основном тем, что дрессировал фракцию консерваторов и, видимо, не избавился еще от привычек «хлыста», как называют ответственных за фракции», — сообщил Пушков при помощи телемоста из Мюнхена.

Сенатор отметил, что тон выступления министра обороны Великобритании не одобряют даже представители делегаций из стран НАТО. Дипломаты считают, что с Россией надо вести диалог, а не выступать с предвоенными речами. По просьбе ведущего Евгения Попова Пушков перечислил действия, которые Россия должна будет сделать, чтобы выполнить все условия, которые Запад выдвигает для нормализации отношений.

«Мы должны будем уйти из Сирии и оставить страну на растерзание остатков боевиков и «западной коалиции». Проигнорировать волю 2 млн жителей Крыма, бросить Донбасс на произвол судьбы, отказаться от строительства «Северного потока — 2». Мы должны перестать существовать в принципе», — обобщил член Совета Федерации ключевые требования Запада к России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Бристоле Уильямсон позволил себе хамские высказывания в адрес России. Так, министр обороны Великобритании потребовал от РФ «отойти и заткнуться».