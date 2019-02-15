Санкт-Петербург, 15 февраля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили 15 февраля открытый отбор на должности советников губернатора. Резюме от соискателей принимаются до 28 февраля 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Как сообщили в пресс-службе Смольного, открыто три вакансии: две должности советников губернатора по молодежной политике и одна должность советника губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Должностной оклад по всем трем вакансиям составляет 54 тыс. рублей в месяц.

Отправить свое резюме в электронном виде можно на Кадровом портале администрации Санкт-Петербурга, нажав кнопку «Подать резюме» в описании соответствующей вакансий.

Для участия в конкурсе соискатель должен соответствовать квалификационным требованиям. Подходящим претендентам придется пройти несколько этапов отбора, среди которых тестирование на знание русского языка, законодательства, профессиональной сферы деятельности и IT.

Прошедшим тесты будет предложено подготовить реферат (проект) по теме профессиональной деятельности и публично его защитить. В конце финалистов ждет собеседование с будущим руководителем после интервью со специалистом по оценке персонала.

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Открытый конкурс проводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Ранее он поставил задачу, чтобы не менее 35% управленцев в системе власти составляли люди в возрасте до 35 лет.