Москва, 15 февраля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Задача 55-й Мюнхенской конференции по безопасности — мобилизовать страны Запада, чтобы убрать Россию с политической карты мира. Такое мнение 15 февраля высказал член Совета Федерации РФ Олег Морозов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

«Наши оппоненты действуют максимально рационально. Другое дело, что рациональные действия вкладываются в уста таких «фриков», как новый министр обороны Великобритании, но это не играет роли. Он излагает глубинную идею того большинства, которое собралось в Мюнхене. Не будем забывать, что мы сейчас на чужой площадке. В этом большом хоре враждебных голосов мы пытаемся объяснить свою позицию», — отметил Морозов.

Главным своим противником, угрозой и конкурентом Штаты считают не Китай, а Россию. Хотя КНР намного сильнее экономически, только РФ готова открыто противостоять США, высказал свое мнение член Совета Федерации России.

«Стратегия коллективного Запада во главе с США свелась к одной парадигме: в мире есть одна «заноза», которая мешает вернуться к глобальному американскому доминированию. Эта «заноза» — Россия. Конечно, Китай намного сильнее экономически. Но после сирийского сюжета, когда мы показали, что мы великая держава, которая может навязать свою концепцию решения кризиса, американцы поняли, что надо с этим что-то делать. Россию нужно не просто сдерживать, а убирать с политической карты мира. Убирать как конкурента, как державу, которая имеет право голоса. Поэтому сегодняшняя конференция — это мобилизационная конференция. Они говорят про то, что Россию надо убрать с политической карты мира», — рассказал Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи отметил, что элиты США и ЕС недоговороспособны, и предрек Евросоюзу крах.