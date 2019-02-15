Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В тренировочном хоккейном матче, который прошел сегодня, 15 февраля, на ледовой арене «Шайба» в Сочи, команда «Тигров», в которую вступили президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко, обыграла команду «Медведей» со счетом 16:1.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко играют в хоккей

Напомним, что в Сочи сегодня завершились трехдневные российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Детальные результата переговоров общественности не сообщались.

После переговоров лидеры двух стран отправились на ледовую арену «Шайба», где сыграли в тренировочном матче без зрителей.

Путин оказался самым результативным игроком — на счету главы государства семь шайб. Помимо Путина и Лукашенко, в команде «Тигров» также был и сын белорусского президента Николай, который забил три шайбы и сделал несколько успешных голевых передач. Лукашенко также отличился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый день переговоров, 13 февраля, Путин и Лукашенко сделали перерыв, чтобы покататься на горных лыжах.