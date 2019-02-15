Лангепас, Югра, 15 февраля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В Югре суровое наказание за взяточничество понёс бывший заместитель главы города Лангепаса. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

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Суд установил, что в мае 2016 года заместитель главы администрации Лангепаса, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, получил от руководителя одного из коммерческих предприятий взятку в размере 1,5 млн рублей.

За это чиновник содействовал в получении предприятием субсидий, а также не принимал меры в случае ненадлежащего исполнения организацией взятых на себя обязательств.

Отметим, что чиновник был приговорён к реальному сроку по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») лишь после повторного рассмотрения уголовного дела в суде.

Решение отменялось по доводам апелляционных представлений прокурора в связи с неправильной квалификацией действий. Ранее суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей, а судья покинул свой пост сразу же после вынесения приговора.

При новом рассмотрении суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 12 млн рублей. Помимо этого, ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на восемь лет.

Приговор в законную силу не вступил.