Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его травма на тренировке со сборной России по дзюдо в Сочи была незначительной. Об этом глава государства заявил журналистам сегодня, 15 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин на тренировке по дзюдо

«Да ничего, дёрнул немножко, ноготь содрал… Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер накануне посетил центр спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи. Там же Путин принял участие в тренировке с членами сборной России по дзюдо.

В ходе тренировки Путин получил незначительную травму пальца на правой руке. Травма была тут же обработана и глава государства продолжил тренировку.