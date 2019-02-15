Санкт-Петербург, 15 февраля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Петербургская зима, выдавшаяся необычайно снежной и весьма холодной, еще не закончилась, но с первой февральской оттепелью вновь стала актуальной проблема спасения людей на льду в акватории Невы и Финского залива.

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

По прогнозу синоптиков, весеннее половодье в регионе ожидается ранним и затяжным. Чтобы во всеоружии подготовиться к периоду, когда на слабеющий лёд за уловом выходят тысячи жителей Петербурга и Ленинградской области, петербургские спасатели 15 февраля провели у южного берега Финского залива, вблизи спасательной станции Стрельна, учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период.

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

В совместной тренировке, за которой наблюдал корреспондент ИА REGNUM, участвовали бойцы городской поисково-спасательной службы и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бойцы Поисково-спасательной службы

Целью учений была отработка проведения ледовой разведки и обнаружения пострадавших с помощью квадрокоптера, эвакуации людей со льда с применением судов на воздушной подушке, тренировка оказания помощи пострадавшим, провалившимся в полынью, работы водолазов.

Дарья Драй ИА REGNUM Водолаз-спасатель

Дарья Драй ИА REGNUM Водолаз-спасатель

В ходе учений были задействованы беспилотные летательные аппараты и катера-амфибии на воздушной подушке «Хивус-10». Эти суда российского производства развивают скорость до 70 км/ч по воде и до 110 км/ч — по льду. С их помощью пострадавшего можно быстро доставить на берег, где его уже будет ждать машина скорой помощи.

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

Дарья Драй ИА REGNUM Боец Поисково-спасательной службы

Сценарий учений включал в себя три эпизода. Согласно легенде первого эпизода, на льду Финского залива оказались 10 рыбаков, которые передали в оперативные службы свои координаты с GPS-навигатора. Однако координаты оказались ошибочны, а двое рыбаков получили травмы и нуждаются в скорейшей медпомощи. Ситуация осложняется тем, что в районе поисков — плотный туман, видимость 50 метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя рыбалка на Финском заливе

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

В ходе учебной спасательной операции шестерых пострадавших, из которых двое травмированы, обнаружило судно на воздушной подушке. Еще четыре человека приняли решение спасаться самостоятельно, причем двое из них уехали на снегоходе в неизвестном направлении.

Дарья Драй ИА REGNUM Боец Поисково-спасательной службы

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

Отряды спасателей, распределив районы поиска для каждого судна на воздушной подушке, начали поисковую операцию. Для согласования их действий использовался квадрокоптер.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя рыбалка на Финском заливе

Согласно условиям второго эпизода, двое рыбаков решили самостоятельно перейти с льдины на берег, но провалились под лёд в полынью. Они сами или очевидцы вызвали спасателей, однако, по легенде учений, во время поиска рыбаков одно судно на воздушной подушке потеряло ход из-за технической неисправности.

Дарья Драй ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

Наконец, в третьем эпизоде была смоделирована ситуация, при которой два человека, переправляясь через полынью, провалились в воду вместе со снегоходом и санями. При этом один человек, роль которого исполнял специальный манекен, утонул вместе с санями.

Дарья Драй ИА REGNUM Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

Дарья Драй ИА REGNUM Манекен Максим

Дарья Драй ИА REGNUM Манекен Максим

Спасатели также прибыли в район учебного бедствия с помощью судна «Хивус-10», обнаружили полынью с помощью квадрокоптера, спасли условных пострадавших и передали их медикам скорой помощи.

Дарья Драй ИА REGNUM Интервью у водолаза

Дарья Драй ИА REGNUM Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Сергей Лаврухин

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр

Добавим, что в акватории Санкт-Петербурга спасателям известно по меньшей мере 18 мест, где на льду в период лова скапливается от 50 до 2,5 тысячи людей одновременно.

Дарья Драй ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Дарья Драй ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM Учения по поиску и спасению людей с водных объектов в зимний период

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает — выход на лёд всегда опасен. Спасатели призывают людей не подвергать свою жизнь риску. Но всегда готовы прийти на помощь.