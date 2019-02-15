Москва, 15 февраля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Запад хочет относиться к России так же, как всадник относится к своей лошади, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя начало 55-й Мюнхенской конференции по безопасности и тот факт, что данное мероприятие решил посетить министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я не понимаю, что делает наш министр иностранных дел на этом русофобском шабаше, — признался Делягин. — Если это, конечно, действительно наш министр иностранных дел. Запад относится к нам следующим образом: «Мы хотим вести с вами диалог, и диалог наш с вами — это диалог всадника с лошадью». Никакого другого диалога Запад не приемлет. Нам льют помои на голову. Нам рассказывают, что мы отравили Скрипалей, и мы это транслируем без всяких оговорок, как будто это новая реальность. Мы застеснялись и начали играть по правилам. Те люди, которые управляют Западом, не понимают никакого языка, кроме силы, а сила измеряется решимостью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, в её рамках проводит переговоры с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Встреча проходит в закрытом режиме. Перед её началом ни Лавров, ни Могерини не сделали протокольных заявлений. Кроме самого Лаврова, во встрече участвуют его заместители — Сергей Рябков и Александр Грушко.