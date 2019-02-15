Луганск, 15 февраля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. За прошедшую неделю украинские боевики 39 раз нарушили режим прекращения огня на линии фронта в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Всего за минувшую неделю украинские силовики 39 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 660 мин и снарядов», — рассказал Филипоненко на брифинге.

При обстреле территорий ЛНР украинские боевики использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, минометы различных типов, противотанковые управляемые ракеты, различные гранатометы, орудия боевых машин пехоты, а также стрелковое оружие.

Напомним, в Донбассе формально действует «новогоднее» перемирие, однако украинская сторона не соблюдает его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе территория ЛНР была обстреляла украинскими боевиками 42 раза.