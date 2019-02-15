Чебоксары, 15 февраля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии сегодня, 15 февраля, произошла авария с участием маршрутного автобуса и большегрузного автомобиля. По предварительной информации, один человек погиб и еще шестеро получили травмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

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Столкновение транспортных средств произошло около 16:30 часов на автодороге А-151 возле деревни Чурачики. По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса «Мерседес», следовавшего по маршруту Чебоксары — Канаш, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «МАЗ».

"Водитель маршрутки скончался на месте происшествия, шесть его пассажиров получили различные травмы, в том числе двое детей», — говорят в региональном МВД.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, 3 февраля возле Чебоксар опрокинулся пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились десять человек. В медучреждение за помощью обратилась одна пассажирка. 4 февраля в Судогодском районе Владимирской области грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который выполнял частный рейс Чебоксары — Москва. В результате ДТП три человека погибли, травмы получили шесть человек.

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