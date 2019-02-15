Москва, 15 февраля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Разделение России на 12 макрорегионов негативно скажется на управлении государством. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Анна Фёдоровна Мак Валентин Юрьевич Катасонов

«Это не просто имитация работы, это разрушение управления государством. Уже сегодня есть острые отношения между министрами и теми, кто курирует федеральные округа. Появится начальник над макрорегионом, он тоже будет качать права, выяснять отношения», — выразил опасения экономист.

Катасонов отметил, что правительство сообщает о новых программах, хотя не отчиталось о реализации старых. При этом новая стратегия не имеет отношения к экономике.

«Это реализация того, что еще в Древнем Риме называлось «разделяй и властвуй». Это всё равно что управлять автомобилем в 4 пары рук, кончится это катастрофой», — сделал свой прогноз профессор МГИМО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2025 года. В ее рамках РФ разделяется на 12 макрорегионов. Таким образом планируется сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей, ускорить темпы экономического роста.