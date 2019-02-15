Москва, 15 февраля, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин считает, что его не любят во втором правительстве Дмитрия Медведева. Об этом он заявил в передаче «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

В передаче разговор зашел о структурных дисбалансах. В частности, губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у министра Орешкина, насколько правительство Медведева готово решать структурные дисбалансы.

Орешкин заверил Решетникова, что правительство в его лице готово эти проблемы решать.

«Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», — заявил глава Минэкономразвития.

Также министр отметил, что правительству очень важно слышать голос губернаторов и для этого существует механизм Государственного совета, где обсуждаются важные проблемы.

«Губернаторы через механизм Госсовета должны из зоны комфорта выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках и не наслаждались какой-то ситуацией, когда им хорошо, но при этом экономике плохо», — пояснил Орешкин.

Министр добавил, что по его мнению — экономический рост — это всегда выход «из зоны комфорта» и задача как правительства, так и губернаторов вывести всю систему государственного управления из «зоны комфорта» и заставить двигаться вперед.