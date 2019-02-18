Москва, 18 февраля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Вопрос о признании грядущих украинских выборов со стороны России ставится некоторыми экспертами как вопрос выгоды — какие угрозы могут следовать для Москвы из факта непризнания? Тем не менее позитивные аспекты непризнания итогов выборов могут поспорить с аргументами противной стороны, о чем рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

С точки зрения поклонников западно-либеральной парадигмы, непризнание выборов на Украине обернется давлением со стороны Запада, а все договоренности, достигнутые в минском формате, будут обнулены. Сама же угроза непризнания сыграет на руку действующему президенту Украины, благодаря чему Порошенко обойдет соперников. С другой стороны, давление западных санкций продолжается с 2014 года и идет своим чередом, нарастая, судя по всему, в соответствии с заранее выработанной программой.

Признание украинского правительства легитимным ничего к этому в хорошем смысле не прибавит, а вот дополнительную нагрузку в виде необходимости идти на уступки «легитимному соседу» может создать. Что касается минского формата, то украинская сторона не выполняет его решений, так, может быть, и России не стоит выставлять себя связанной обязательствами в одностороннем порядке? И, наконец, Россия вот уже пять лет терпит у себя под боком антироссийскую украинскую власть, громогласно нагнетающую агрессивную риторику. Вряд ли Россия заинтересована в таких соседских отношениях, а, скорее, ее интерес состоит в скорейшем изменении ситуации. И здесь непривычно резкий для Украины и ее хозяев ответ России на вопрос о выборах мог бы стать возможным спусковым механизмом желательного переформатирования. Да и как можно признавать или не признавать результаты выборов до того, как сами выборы произошли? Оказывается, можно — учитывая фактическое лишение права голоса на выборах трех миллионов проживающих в России украинцев.

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