Киев, 15 февраля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Ветераны-афганцы вносят значительный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины от «агрессии Российской Федерации». Об этом 15 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Они выполнили свой долг и еще раз дали нам урок мужества и чести. Среди них хочу упомянуть моего друга, вашего боевого собрата, легендарного командира «афганской» сотни самообороны майдана — старшего сержанта Олега Михнюка, которому посмертно присвоено звание Героя Украины… Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость Украины в борьбе против российской агрессии», — сказал Порошенко.

«Наша история сложилась так, что после Второй мировой войны Российская империя не раз посылала украинцев воевать в разные уголки планеты. Империя не считалась ни с возможностями экономики, ни с человеческими потерями. Наши земляки теряли свое здоровье и жизни, воюя в странах Ближнего и Дальнего Востока, в Африке и Латинской Америке и т. д… Вот только потери боевых побратимов держались в строгой тайне. Так же, кстати, как и сейчас Кремль умалчивает и засекречивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии», — рассказал Порошенко.

Президент Украины также поблагодарил «афганцев» за участие в войне в Донбассе.

«Вы, уважаемые ветераны, были в первых рядах тех, кто выступил в защиту суверенитета и целостности нашего государства. Боевой опыт ветеранов-афганцев стал чрезвычайно ценным для украинских вооруженных сил, временами был незаменимым в первые, самые тяжелые месяцы войны… И сегодня немало закаленных в боевых действиях ветеранов находится на переднем крае борьбы с российским агрессором, выполняя задачи в составе вооруженных сил Украины, национальной гвардии, государственной пограничной службы, службы безопасности Украины и других силовых структур», — добавил Порошенко.

Сегодня, 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Через эту войну прошло более 160 тыс. нынешних граждан Украины, из них 8 тыс. вернулись домой с ранениями, 3300 — погибших.