Москва, 18 февраля, 2019, 06:31 — ИА Регнум. «Рекордный» рост российского ВВП, заявленный по итогам 2018 года Росстатом, выглядит то ли ошибкой подсчета, то ли попыткой скрыть не лучшую ситуацию в экономике. О том, какие несоответствия реальности помогли Росстату насчитать рекорд, разбирался автор ИА REGNUM Моисей Гельман.

Цитата из м/ф «Каникулы Банифаця». реж Фёдор Хитрук. 1965. СССР «Рекорд»

Рост в 2,3% за 2018 год — так оценил Росстат изменение российского ВВП, значительно превзойдя оценки, данные Центробанком и Минэкономразвития. Причиной был назван хороший результат в строительстве, объем которого возрос не на 0,5%, как ожидалось, а на целых 4,7%. Но если присмотреться к способу подсчета, продемонстрированному Росстатом, обнаруживаются грубые ошибки, в результате которых и мог возникнуть столь «приятный» результат. Похоже, что в добавленную стоимость крупных строительных объектов была включена стоимость импортного оборудования, использованного при их создании.

Но делать этого нельзя, т.к. оборудование, созданное за рубежом, и добавленную прибыль «оставило» там же. Кроме того, сверяя показатели по индексу физического объема (т.е. по отношению ВВП данного и предшествующего года с учетом изменения цен), можно заметить, что российская экономика вообще никуда не растет, а, напротив, стагнирует. Не эту ли горькую правду попытался замаскировать «рекордный» отчет? А если это так, то достоверны ли сами оценки, на основе которых были высчитаны стоимости тех же строительных работ.

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