Челябинск, 15 февраля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Правительство Челябинской области намерено приобрести экологически чистые единицы общественного транспорта. Речь идёт о покупке трамваев, троллейбусов, а также автобусов, работающих на сжиженном газе, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

Работа над проектом по приобретению таких единиц транспорта уже ведётся, уточнили в областном министерстве экономического развития. Известно, что минимальная потребность в трамваях до 2020 года составляет 100 единиц для Челябинска, 25 для Златоуста и десять для Магнитогорска. Итоговый объём закупок будет уточнён по результатам формирования новой маршрутной сети.

В качестве вариантов для реализации этих планов правительство региона рассматривает государственно-частное партнерство путём оформления концессионных соглашений. Закупки будут идти на основании конкурсов.

Отметим, возможно, планы по приобретению трамваев помогут решить проблему на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. За 2018 год предприятие продало всего 25 трамвайных вагонов, тогда как для нормальной загрузки и соответствующей зарплаты работников нужно выпускать ежегодно в три раза больше.