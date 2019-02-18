Тбилиси, 18 февраля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Тщательно подготовленное сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили действо, призванное сымитировать «атаку недоброжелателей» на съезд сторонников экс-президента Грузии в Льеже, хорошо укладывается в традицию провокаций, которые не раз учинялись как раз представителями саакашвилевского «Единого национального движения» (ЕНД). О том, как это было в Льеже, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Фальшивые «провокаторы» были использованы для придания большего веса встрече сторонников проигравшего кандидата в грузинские президенты Григола Вашадзе. Разоблачить «провокаторов» удалось журналистам телекомпании «Рустави-2», известной своей просаакашвилевской ориентацией. Да и поведение тех молодых людей, которых явно назначили на роль противников, свидетельствовало о желании их быть поскорее «разоблаченными». Толпа молодежи, ворвавшаяся в зал с криками о том, что они «не желают возвращения Саакашвили в Грузию», по мысли организаторов, вероятно, должна была выгодно оттенить образ Саакашвили как «гонимого» политика.

Девять лет правления ЕНД наглядно показали умение саакашвилевской команды к организации провокаций различного масштаба. Теперь их целью намечена партия власти «Грузинская мечта», ради победы над которой ЕНД использует и простые идеологические штампы «цветных революций», и такие вот нестандартные ходы, вроде продемонстрированного в Льеже.

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