Сосновый Бор, Ленинградская область, 15 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. На Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый Бор Ленинградской области 15 февраля в 05:27 мск отключился от сети энергоблок №5, относящийся к проекту ЛАЭС-2 и введенный в промышленную эксплуатацию в конце 2018 года.

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Речь идет о новом энергоблоке поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт).

Как сообщили в пресс-службе станции, блок выведен в краткосрочный ремонт «для установления и устранения причин срабатывания автоматики». Замечаний по ядерной, радиационной и промышленной безопасности к отключенному блоку нет.

В настоящее время в работе на ЛАЭС находятся энергоблоки №№ 2, 3, 4, которые несут суммарную нагрузку в 3070 МВт.

«Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений», — подчеркивают на станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 года после 45 лет безопасной эксплуатации был окончательно остановлен энергоблок №1 Ленинградской атомной станции.

Сегодня Ленинградская АЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200.