Вашингтон, 15 февраля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп набрал 2 кг со времени своего медицинского осмотра в прошлом году, несмотря на советы своего бывшего врач о необходимости здорового питания и регулярных упражнений, сообщает 14 февраля The Washington Examiner.

Дональд Трамп

Трамп весил 110 кг во время прошедшего в пятницу ежегодного обследования в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщил его новый врач, доктор Шон Конли, в письме, распространенном Белым домом. При росте 189 см вес Трампа ставит его в категорию «ожирение» — такие же показатели наблюдаются у очень многих жителей США, где почти 40% людей страдают ожирением.

Конли также раскрыл информацию о кровяном давлении Трампа, сердечном ритме и температуре и сказал, что увеличил президенту дозировку розувастатина — препарата, снижающего холестерин.

Ни один закон не обязывает президентов проходить такие медицинские осмотры или предоставлять информацию общественности. Конли указал в своем письме о здоровье Трампа, что вся раскрытая информация обнародована с согласия Трампа.

Доктор Ронни Джексон был врачом Трампа в прошлом году и выпустил множество информации, отвечая на вопросы журналистов в течение часа. После того, как Трамп номинировал его на должность главы министерства по делам ветеранов, появились слухи, что станет пить на работе и неправильно распределять лекарства. Он отрицал обвинения, но снял кандидатуру и работал в общей медицинской части Белого дома, а не непосредственно заботился о Трампе. Недавно он был назначен главным медицинским советником президента.