Москва, 15 февраля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Частота, с которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев стал появляться на телевидении, может говорить о том, что его собираются менять, и он, понимая это, «накачивает» себе известность для улучшения своей позиции при административном торге. Это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предположил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что глава правительства РФ подписал Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Данный документ предусматривает разделение РФ на 12 макрорегионов и, как сказал сам Медведев, «станет основой решений для развития субъектов Федерации и более детальной проработки Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

«Любая новость, которая изложена на непонятном птичьем чиновничьем языке, ничего, кроме опасения, вызвать не может, — сказал Делягин. — Я надеюсь, что господин Медведев просто прочитал решение президента Путина, который в 2001 году разделил РФ на федеральные округа. Что называется, не прошло и двадцати лет, как это событие стало понятным и известным премьеру, и он решил отреагировать. Другая версия хуже — страна делится на 12 зон, для каждой из которых будут действовать свои законы и свои правила. Надеюсь, что уголовный кодекс будет един для всех, но то, что говорится о разных режимах хозяйствования, вызывает некоторую тревогу».

При этом Делягин раскритиковал авторов Стратегии за использование языка, смысл которого непонятен никому, «включая их самих».

«Вообще действия Медведева и частота его появления на телевидении позволяет предположить, что его собираются менять, и он, понимая это, просто накачивает себе известность для улучшения позиции административного торга», — сказал Делягин.

Кроме того, экономист скептично отнёсся к словам Медведева о том, что не нужно «строить в двух соседних областях заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную конкуренцию», которые премьер-министр произнёс, расписывая плюсы подписанной им стратегии.

«Господин Медведев наглядно выступает против конкуренции и соответственно за монополизацию, — сказал Делягин. — То есть очень чётко показывает, что он является представителем монополистов, а развитие рынка — это просто на публику. Во-вторых, о каком развитии может говорить этот человек в ситуации, когда кредит [в РФ] фактически запрещён для реального сектора? Причём запрещён и по стоимости кредита, и административными мерами, потому что Банк России ограничивает кредитование реального сектора нормативами на резервирование, которые носят, по сути дела, запретительный характер. О каком развитии в этой ситуации может идти речь? Медведев занимается тем, что говорит на птичьем языке благоглупости, которые никому, кроме его спичрайтеров, не понятны, а с другой стороны, мы видим уничтожение российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ подписал Стратегию пространственного развития страны до 2025 года — документ, предполагающий разделение государства на 12 макрорегионов.

Кроме того, выступая на Российском инвестиционном форуме, он рассказал о том, какую пользу принесёт эта реформа, поделившись в итоге с общественностью более чем настораживающими умозаключениями.

«Стратегия предусматривает формирование 12 так называемых макрорегионов исходя из особенностей территорий, — цитирует Медведева ТАСС. — Это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную конкуренцию».