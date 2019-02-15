Смоленск, 15 февраля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Смоленская область стала «пилотным» субъектом по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области, соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Островский и генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев в ходе работы Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» 15 февраля.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области на Сочинском форуме

Соглашение предполагает внедрение на территории Смоленской области Регионального экспортного стандарта (РЭС) 2.0, который разработан в соответствии с планом национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с целью совершенствования экспортной среды в субъектах Российской Федерации.

В рамках внедрения регионального экспортного стандарта в Смоленской области будет создана благоприятная экспортная среда, организована консультационная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, предполагается также создание и ведение базы экспортеров, участие бизнес-делегаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях и др. Внедрение РЭС будет способствовать приросту количества экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также совершенствованию региональной системы поддержки экспорта.

Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий отечественным производителям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки на всех этапах экспортной деятельности.