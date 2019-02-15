Вильнюс, 15 февраля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Конституционный суд Литвы сегодня, 15 февраля, вынес уточнение по парламентскому запросу о том, что всенародные референдумы, согласно конституции Литвы, могут проходить только один день и без временных разрывов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Уточнение у КС Литвы попросили в связи с планами провести референдум об изменении конституции в вопросе либерализации двойного гражданства, которое в Литве на сегодняшний день фактически запрещено.

(сс) Juliux. wikimedia.org Конституционный суд Литвы

Такой референдум парламент постановил провести одновременно с двумя турами президентских выборов в мае 2019 года. По решению парламента, он должен был пройти в два этапа: в день первого тура, после чего состоялся бы перерыв в две недели, и в день второго тура. В Литве такое решение было принято из-за опасений, что за один день явка будет ниже необходимых 50% плюс 1 голос. Однако сегодня Конституционный суд Литвы постановил, что такая модель — незаконна.

При этом в Литве уже был прецедент проведения референдума за два дня. Тогда жителей спрашивали, хотят ли они вступления в Евросоюз. Он проходил 10 и 11 мая 2003 года. Явка за два дня составила 63,37%, а 91,07% высказались за вступление в ЕС.

При этом в первый день голосования 10 мая итоговая явка составила всего 23,01%. В итоге голосование было продлено на второй день «задним числом», когда стало ясно, что референдум провалился. До этого объявлялось, что референдум — однодневный. В конце первого дня голосования было принято экстренное решение продлить плебисцит, а по всем СМИ с заявлением к народу выступил на тот момент уже находящийся на грани импичмента президент Литвы Роландас Паксас.

Кроме того, на второй день голосования 11 мая 2003 года всем пришедшим на участки и проголосовавшим выдавали специальную наклейку. С этой наклейкой в самой крупной торговой сети страны Maxima, а также уже несуществующей сегодня сети T-Market (также принадлежала Maxima), за символический один литовский цент можно было купить бутылку пива, шоколадку или стиральный порошок.

Население активно отреагировало на предложение «пива, шоколадки, стирального порошка» за один цент, и если к 10:00 утра 11 мая 2003 года явка была всё ещё 27,78%, то уже к 14:00 этого же дня — 42,15%.

Тогда у Конституционного суда Литвы не стали просить уточнений о законности двухдневного голосования.