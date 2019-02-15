Москва, 15 февраля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Волатильность на отечественном валютном рынке 14 февраля резко выросла, что ожидаемо, учитывая последние события. 13 февраля в Конгресс США подали законопроект об антироссийских санкциях. Сценарий можно сказать самый жесткий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Он включает в себя основные пункты: предлагается ввести санкции «против банков», ограничить участие иностранных компаний в российских нефтяных проектах, предлагает отключить российские банки от системы SWIFT, закрыть им доступ к долларовым расчетам и полностью запретить инвесторам работать с российским госдолгом», — пояснил эксперт.

Тем не менее, далеко не факт, что законопроект будет утвержден полностью, он только вышел на стадию обсуждения и корректировки. Есть вероятность, что он вообще будет очень упрощенным. Однако ситуация, безусловно, будет оказывать давление на отечественную валюту, поэтому укрепления национальной валюты ждать не стоит.

«В свою очередь, рубль поддерживает сейчас сезонный фактор сильного текущего счета РФ в начале года, рост нефти, а также стартующий налоговый период. Технически ожидается дальнейший рост валютной пары доллар/рубль к цели 67,40», — считает Капустянский.

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