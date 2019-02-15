Оренбург, 15 февраля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В Оренбурге силовики прекратили уголовное преследование гендиректора завода «Гидропресс». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области, ущерб, сумма которого составляла более 12 млн рублей, полностью возмещён в бюджет России.

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По данным следствия, за уход от налогов в отношении предприятия возбуждали уголовное дело. В 2017 году налоговики уведомления о взыскании недоимки, но денежные средства для перечисления были скрыты путем производства расчетов со контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета своего общества денежные средства в сумме более 4 млн рублей. В рамках уголовного дела недвижимость гендиректора (10 объектов) попала под арест.

Пока велось расследование, задолженность ОАО «Гидропресс» по налогам и сборам в сумме более 4 млн рублей погашена в полном объёме. Руководство возместило ущерб и перечислило двукратную сумму ущерба в федеральный бюджет, что составило более 12 млн рублей. В связи с возмещением ущерба фигурант освобождается от ответственности. Уголовное дело прекращено, а арест с недвижимости снят.